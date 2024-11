Monza-Milan, Di Liberatore ammette a Open Var: "Due errori di Feliciani, ma Var tagliato fuori"

Il Componente della CAN Elenito Di Liberatore, ospite della nuova puntata di "Open VAR" in onda su Dazn, ha commentato tra gli altri l'episodio di Monza-Milan, con il gol annullato ai brianzoli per un fallo precedente alla rete di Mota: "Contatto leggero e l'arbitro ha deciso? Esattamente. Ci sono due errori, ma dal campo: il primo è che si tratta di un contatto leggero, da non sanzionare.

Poi c'è l'errore del timing: se avessero sanzionato dove è occorso, si sarebbe parlato di un fallo sbagliato, quantomeno leggero, ma avendo dilatato il tempo, noi abbiamo costruito questa situazione. Il Var lì non può intervenire, è tagliato fuori dal fatto che un minimo di contatto c'era".