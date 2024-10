Mora: "C'è un giocatore arrivato a Napoli con un anno di ritardo"

vedi letture

L'ex difensore del Napoli Nicola Mora è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Siamo tutti piacevolmente sorpresi da questo fantastico avvio, l'arrivo di Conte ha restituito entusiasmo dopo aver sofferto tanto lo scorso anno. Il primato sembra oggi scontato ma dopo Verona non lo era affatto, su quella sconfitta sono state gettate le basi per fare molto bene. Di Lorenzo sta tornando sui livelli dello scudetto, Mazzocchi è sempre affidabile; tornando alla difesa a quattro, Olivera mi sembra sia in vantaggio su Spinazzola, ma deve essere più incisivo in fase offensivo.

Buongiorno è arrivato un anno in ritardo, a Torino ha acquisito sicurezza e maggiore autostima, è il leader della fase difensiva con Rrahmani, che con lui è tornato di nuovo sereno. Il calendario può mettere il Napoli nella condizione di fare filotto, con Empoli e Lecce ha l'opportunità di allungare in classifica, fermo restando che tutti ci auguriamo che Conte ritrovi tutti in buona forma. Con Lukaku poi che ha scelto di allenarsi a Napoli, ancora meglio, si punta giustamente sul belga, uno che sposta gli equilibri, con la sua crescita tutta la squadra sarà destinata a migliorare ancora, anche nei confronti diretti. Scudetto? Il Napoli si sta convincendo di puntare allo scudetto, senza avere l'obbligo di vincere a tutti i costi. Conte fa bene a gettare acqua sul fuoco e a ricordare che si viene da un decimo posto, bisogna ritrovare continuità di risultati, la squadra è certamente più forte dello scorso anno, ha due giocatori per ruolo, non ha le coppe europee e sarà competitiva fino alla fine".