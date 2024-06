Mora difende Di Lorenzo: "Ha subito critiche assurdo, vive una situazione ingiusta"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, ex Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, ex Napoli: “La scelta di Antonio Conte ridà entusiasmo alla piazza di Napoli dopo l’annata che ha vissuto. La squadra ha bisogno di ritrovare motivazioni e il mister è l’uomo giusto sotto questo punto di vista. Con sé porta l’etichetta di un allenatore vincente e questo chiaramente si trascina qualche pressione, che però può diventare pressione positiva. Se ha accettato il progetto Napoli, avrà tutte le intenzioni personali e societarie di riportare la squadra in alto.

L’arrivo di Conte può cambiare il mercato in uscita, perché i giocatori ora saranno motivati a restare al fianco di un allenatore importantissimo come Antonio. Il suo arrivo è un segnale chiaro allo spogliatoio e agli indecisi. Poi ci sta avere qualche big con i mal di pancia, ma non si può cambiare 7-8 calciatori in una sola sessione di mercato. Conte avrà parecchi colloqui con i suoi prima del ritiro, sarà in grado di delineare chi ancora dentro il progetto e chi invece vuole andar via ad ogni costo

Di Lorenzo? Sta vivendo una situazione ingiusta, dopo essersi conquistato tutto con il lavoro e con il merito. Quest’anno ha subìto critiche assurde, un’annata storta può capitare a chiunque. Spero che possa rappresentare ancora il futuro del Napoli”.