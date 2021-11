Mora: "La difesa è il segreto di questo Napoli. Di Lorenzo? E' un marziano"

Ha esordito dal 1’ in serie A in un Parma – Napoli 3-1 il 12 aprile 1998, ma poi “mi sono sentito in colpa e sono venuto a giocare in maglia azzurra”. Nicola Mora esordisce con ironia nel suo intervento a 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia. “Dieci minuti fatti bene li giocherei anche gratis – ha proseguito – perché il sangue è rimasto azzurro. Sulla fascia sinistra serve un’alternativa a Mario Rui che sta facendo molto bene, ma se ritornasse Ghoulam al 50-60% sarebbe perfetto. La difesa è sicuramente il segreto di questo Napoli – ha sottolineato Mora – e il merito va all’allenatore che lavora per far diventare vincente la squadra proponendo un grandissimo calcio nelle prime 13 giornate e vincendo sia partite sporche sia partite importanti. Di Lorenzo, pur se non tanto pubblicizzato, è un marziano, è uno dei migliori esterni europei; Rrahmani non mi ha stupito, aveva fatto bene a Verona, è la spalla ideale di Koulibaly ed è un ottimo marcatore. Infatti, quando domenica mancava il senegalese – ha osservato l’ex azzurro – non è stato perfetto nell’azione del gol del Verona in cui ci metto anche una leggerezza di Mario Rui che poteva far fallo per interrompere l’azione sulla trequarti”.

Dopo la sosta, però, il Napoli avrà un ciclo terribile che culminerà nello scontro diretto con il Milam che “ci dirà se c’è la mentalità per essere primi fino a giugno e qui Spalletti – ha chiosato Mora – ha un gran peso avendo plasmato una squadra più matura e consapevole e con valide alternative come Ounas e Petagna”. La chiusura dell’ex terzino azzurro non poteva che essere sul rinnovo di Insigne che è “l’unica nota dolente, ma mi auguro che firmi a vita con il Napoli. E’ pur vero che la società che deve far quadrare i conti, ma credo che alla fine si arriverà ad un compromesso”.