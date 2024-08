Mora: "Spinazzola e Mazzocchi non hanno l'attacco alla porta che serve nel 3-4-2-1"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro Nicola Mora che s'è proiettato anche alla sfida d'esordio in campionato col Verona: "Il Napoli è anciora un po' in ritardo di condizione, è normale, Spinazzola e Mazzocchi poi hanno qualità nell'andare sul fondo, non proprio nell'attaccare la porta come prevede il 3-4-2-1. Abbiamo visto quanto può essere devastante la coppia Kvara-Politano dietro la punta, ma non sono ancora brillanti e serve ancora un po'. Manca anche un uomo d'area per finalizzare i loro sforzi nell'uno contro uno, non solo come peso in area ma anche come finalizzazione.

Mancino dietro Kvara? Sì, Spinazzola ho approvato dall'inizio per strappo e uno contro uno, ma è un destro e quindi non è proprio il suo piede il mancino, lì mi piace il sinistro puro, ricordo Ghoulam quando Insigne veniva dentro. Se Kvara va dentro, avere uno come Olivera può avere valenza, ma Conte deve avere il tempo di plasmare la squadra".