Moratti: "Messi all'Inter non è più un sogno proibito"

"Credo che non sia per niente un sogno proibito". Così parla Massimo Moratti, ex patron dell'Inter intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io, in merito alla possibilità di vedere Lionel Messi in maglia Inter: "Non lo era forse anche prima di questa disgrazia e penso che ci sia uno sforzo della proprietà per cercare di portarlo all'Inter. Non so se la situazione attuale possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma è stato sparigliato tutto. C'è anche da non essere esageratamente opportunisti perchè approfittare della situazione può spaccare il calcio ma penso che ci sia la possibilità di vedere cose strane a fine stagione".