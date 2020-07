Moratti su Barça-Napoli: "Azzurri in fiducia, possono farcela! 38 Scudetti Juve? Sono distratti..."

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul Napoli ed il prossimo impegno degli azzurri in Champions League contro il Barcellona: "Impresa Napoli a Barcellona? Nel calcio è possibile tutto, stavolta ci son delle buone percentuali di riuscita. Il Napoli sta giocando bene, ha la fiducia necessaria. Del Barcellona non bisogna fidarsi mai, mi sembra sia un momento non felicissimo ed anche psicologicamente si trova in una situazione strana. Mi farebbe un piacere infinito se il Napoli riuscisse in questa impresa, sicuramente tiferò Napoli!

Nono Scudetto della Juve? C'è un problema di competitività da parte delle altre, anche se la Juve si è comportata molto bene. Le altre non possono fare altro che pensare che bisogna cominciare ad essere competitivi. Conte ha fatto quello che doveva fare, quest'anno è difficilissimo da giudicare, come si fa a giudicare le strategie, i programmi, la tenuta atletica? E' stato un anno particolarmente difficile.

I 38 scudetti? Allo Stadium si sono distratti. Mi sa che dovevano scrivere 36, alle volte bisogna avere un po' più di memoria. Non lo dico per polemica, anche perché sono amico di Andrea Agnelli. Solo che al suo posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico"