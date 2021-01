Mpasinkatu: "Il Napoli ha un problema di testa, ma Gattuso non è uno che si nasconde"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo Malu Mpasinkatu. Ecco quanto evidenziato: “Le conferenze stampa di Gattuso sono sempre esaustive, non è uno che si nasconde, va dritto al problema. Credo che il Napoli abbia un problema di testa, è una squadra che comunque non è costante e quando non sei costante è un problema di testa. Devono lavorare sulla testa, maturare e diventare una grande squadra che vuole vincere di settimana in settimana”.

Sull'interesse del Napoli per Dia: "E’ un ragazzo che sta facendo molto bene, è un classe ’96. Ci sono altre squadre inglesi che seguono il giocatore, al momento si tratta più di suggestioni che situazione concrete”.

Sul bel gesto di Koulibaly: “Secondo me la cosa bella di ragazzi come Kalidou è non cercare pubblicità quando fa queste cose di beneficenza. Lui, come tanti ragazzi provenienti dall’Africa, comunque da realtà complicate, non dimentica le sue origini e quando può fare un gesto col cuore lo fa”.