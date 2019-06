Mpasinkatu svela: "So per certo che Giuntoli segue tantissimo Bennacer"

Si gioca la Coppa d'Africa e tanti sono gli azzurri impegnati, tra cui la stella Kalidou Koulibaly. Ne ha parlato Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly in questo momento sta giocando per il Senegal e non è giusto chiedergli del futuro. La nazionale è una cosa seria e importante, quando finirà la manifestazione penserà al futuro e al suo club. Secondo me lui è concentratissimo sulla Coppa d'Africa perché sa che il suo Senegal è tra le favorite, visto che ci sono tanti grandi calciatori. Bennacer? So per certo che Giuntoli lo segue tantissimo, quest'anno ha visto le sue giornate".