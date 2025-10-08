Mudingayi: “De Bruyne ha avuto bisogno di adattarsi alla Serie A”

Gaby Mudingayi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Credo che quando si cambia ambiente e campionato, ci vuole un tempo di adattamento e questo vale per tutti, anche per De Bruyne che ha avuto bisogno di capire il nostro campionato. L’ho visto giocare al Napoli e al Manchester City e credo sia sempre stato eccellente, riesce ad adattarsi con tanti calciatori e ovunque lo metta l’allenatore”.