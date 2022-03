Mughini stronca la Juve: "Non è più una grande squadra, ridicolo parlare di Scudetto!"

Giampiero Mughini, giornalistica e scrittore, noto in ambito calcistico per la sua grande fede juventina, ha parlato proprio di Juventus

TuttoNapoli.net

Giampiero Mughini, giornalistica e scrittore, noto in ambito calcistico per la sua grande fede juventina, ha parlato proprio di Juventus in una intervista rilasciata a Il Messaggero ripartendo dal motivo per cui è diventato un tifoso bianconero: "Vivevo nella casa di una borghesia impoverita e giocavo con le figurine, una delle poche cose a buon mercato che potevo permettermi. Fui attratto da quelle di Boniperti e Muccinelli, così diventai juventino. La scelta più felice della mia vita". Poi sulla squadra attuale: "Non ne voglia la Juve, ma trovo ridicolo parlare di scudetto. Anche ora, rinforzati dal mercato, non vedo una grande squadra. Vlahovic riceve pochi palloni, alla Juve manca uno come Modric".