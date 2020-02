Mutti: "Napoli squadra forte, ma non deve sottovalutare il Cagliari. Sul turnover in porta..."

L'ex tecnico del Napoli Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alle vicende di casa azzurra: "Il Napoli non deve sottovalutare il Cagliari, ma deve avere la consapevolezza di avere una squadra forte. La giusta umiltà è necessaria, ma non bisogna temere un avversario più del dovuto".

IMBARAZZO - "Ho visto un Napoli molto deciso e duro contro l’Inter. Gattuso adesso avrà l’imbarazzo della scelta dei titolari e mi sembra un aspetto molto importante".

TURNOVER IN PORTA - "L’alternanza dei portieri non mi piace, ho sempre fatto delle scelte molto precise nel corso della mia carriera. All’Atalanta puntai su un Consigli giovane e non su Coppola che aveva qualche difficoltà in più. Ho sempre fatto una scelta molto radicale".