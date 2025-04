Nainggolan: "Conte trasforma i calciatori! Chi era Gilmour? E avete visto McTominay?"

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, si è soffermato sulla lotta-Scudetto nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Vedo favorita l’Inter perché è una rosa strutturata meglio. Poi, ovviamente, al Napoli c’è un allenatore importante che sa trasformare i giocatori: vedete McTominay che a livello realizzativo è una roba impressionante o Gilmour che non sapevo neanche chi fosse. Ma la squadra di Conte sarà continua per le prossime partite? Non lo so... Lì l’Inter mi dà più affidabilità. E il calendario non conta perché non ci sono partite semplici in Italia, vedi il Napoli a Monza. E poi io sono dell’idea che giocare tanto sia meglio di giocare meno: io più stavo in campo e più mi esaltavo. Nella mia migliore stagione, ho giocato 55 gare e mi sentivo come mai prima. Basta respirare, il turnover spesso è solo una scusa da usare dopo quando perdi".

Se fosse in Frattesi, lei a fine anno che farebbe? "Non so dove andrà, ma ho parlato con lui e mi piace la sua mentalità: lavora tanto, ha forza fisica, è duro nei duelli e sa inserirsi. Trovatemi un altro centrocampista con quella media gol, ma il reparto dell’Inter sembra già impostato senza di lui".