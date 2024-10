Nainggolan: "Il Napoli è lassù ora, ma lo Scudetto lo vince l'Inter per un motivo"

Pallone d'Oro a Lautaro Martinez? Radja Nainggolan vota no. L'ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "È forte, già il primo anno quando aveva davanti Icardi me ne ero accorto. È tra i più forti per qualità. Ma per vincere quel trofeo devi concorrere con gente come Haaland, Mbappé, Vinicius…prendi quest’ultimo, ha vinto tutto…ecco, secondo me questi vengono prima di Lautaro".

È passata qualche settimana. Si è dato una spiegazione di quanto accaduto con De Rossi?

"È stata una follia mandarlo via. Aveva fatto meglio di Mourinho, giovane, innamorato e conoscitore dell’ambiente, l’hanno cacciato senza dargli tempo di inserire tanti giocatori nuovi. E non lo meritava neppure come uomo. Per motivi calcistici? Cavolate, ci sarà altro. Non so, penso alla questione Zalewski: lui disse che non era stata una scelta sua metterlo fuori rosa. Tanti altri al posto di Daniele avrebbero detto il contrario su imposizione della società. È rimasto se stesso, di questo sia orgoglioso".

I Friedkin si saranno pentiti?

"Ma sono imprenditori, cosa capiscono di calcio? Non credo tanto. Vengono, vogliono fare soldi, comprano ragazzi, spendono ma non bene. Dentro il mondo del calcio si sta con competenza e passione. Se pensi solo al business…".

Lo scudetto lo vince l’Inter o il Napoli?

"L’Inter, è più completa. Il Napoli è lassù, ma alla lunga non so, però Conte sta facendo un gran lavoro".