Nainggolan su Spalletti: "Totti si sentiva preso per il c**o, ma un tecnico fa le sue scelte"

Radja Nainggolan, nella lunga intervista rilasciata questa mattina a La Repubblica, ha parlato anche del rapporto tra Totti e Spalletti: "Sono neutrale. Totti non ha mai chiesto di giocare titolare, si sentiva preso in giro perché nel suo ultimo anno giocava 5 minuti sul 2-0. Mi sentirei anche io preso per il culo. Ma non hanno mai litigato. Totti mi diceva che con lui aveva un rapporto splendido, si sentivano. Poi è finita, ma un tecnico deve fare le sue scelte. Totti e De Rossi sono due icone, i giocatori più forti con cui abbia giocato".