Nando Quaranta, il barbiere dei campioni azzurri: "Per lo Scudetto ci sarà qualcosa di particolare"

Fonte: Tmw

Napoli vive su una nuvola, dolce, di sogni, di speranze. Lo Scudetto a un passo, e ognuno è un piccolo grande tassello di questo domino chiamato gloria. Chi è stato sugli spalti, chi nelle case, chi ha accompagnato i giocatori in questo percorso. Anche chi li ha vissuti da vicino e ne ha curato il look, come Nando Quaranta, il barbiere dei campioni, "Siamo a Sant'Antimo e Aversa. Il collegamento coi calciatori nasce grazie a Lorenzo Insigne, tre anni fa -racconta a Tuttomercatoweb.com-. Da lì abbiamo iniziato a frequentare il Napoli e poi sempre con Lorenzo, quando ha partecipato agli Europei, siamo stati a Coverciano a tagliare i capelli alla Nazionale che ha vinto il titolo".

Napoli e non soltanto

"Curiamo il look di diversi calciatori della Nazionale ma anche della Serie A. Faccio un esempio: in occasione di Napoli-Milan, siamo stati nel ritiro rossonero per tagliare i capelli di Ismael Bennacer, che abbiamo conosciuto tramite Ounas".

La festa Scudetto si avvicina. Tagli particolari in vista?

"Non ci spoilerano mai quel che vogliono fare, nel calcio c'è grande scaramanzia. E' probabile che per la festa Scudetto ci sarà qualcosa di particolare".

Magari... I capelli azzurri?

"Potrebbero, sì, potrebbero... Chissà, vedremo".

Avete avuto il piacere di vivere il calcio da vicino, i suoi protagonisti

"Dopo la vittoria degli Europei, siamo stati al matrimonio di Verratti come invitati e per curargli il look. E per la vittoria degli Europei ha spostato di una settimana il matrimonio... Poi siamo stati alla festa di addio di Insigne a Napoli, una grande emozione da vivere da vicino questo evento. E poi il rapporto coi tanti giocatori del Napoli, cito per esempio il Capitano, Giovanni Di Lorenzo. Un rapporto speciale, consolidato. E poi c'è grande fiducia: il rapporto è professionale e stretto con tutti questi ragazzi. Però è sempre un'emozione tagliare i capelli a questi ragazzi che ci stanno facendo sognare...".