Nani: "Newcastle su Osimhen? Non mi sorprende, è un gran giocatore e loro sono ambiziosi"

Gianluca Nani, direttore sportivo molto attivo in Inghilterra, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Newcastle su Osimhen? Per ora la potenza economica del club inglese non si vede ancora, perché non è facile andare a prendere i migliori giocatori a gennaio nonostante la grande disponibilità economica. I top player, pur capendo l’importanza del progetto del Newcastle, si fanno due conti e hanno un po’ di remore nell’andare a giocare in una squadra che sta lottando per salvarsi. Non mi sorprende che sono sulle tracce di Osimhen, perché il Newcastle è un club ambizioso e Osimhen è un gran giocatore".