Napoli a +8 sul Milan, Cucchi frena: “E’ ancora presto, nessuna fuga Scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: "Si deve parlare di fuga per il Napoli, otto punti sono già abbastanza per farlo. La sosta però potrebbe cambiare molto, ma tutti dovremo capire come e in che modo lo farà. Per questo non si può ancora parlare di fuga Scudetto a tutti gli effetti. L'Udinese sta lavorando molto bene, anche se ha fatto qualche passo indietro nel gioco negli ultimi periodi. Contro il Napoli, però, sarà una gara complicatissima. Gli azzurri sono capaci di vincere sia giocando bene che in maniera cinica. E' una squadra maturata. La figura di Spalletti? Non è stato premiato come dovrebbe per le sue grandi qualità. Non ha mai raggiunto una di quelle vittorie con le big, quelle che ti cambiano la vita. E spero lo possa fare con il Napoli. Spalletti ha bisogno di dare identità alle sue squadre, soffre un po' i calciatori che non seguono le sue istruzioni tattiche. Questo Napoli sembra costruito alla perfezione per le sue idee. La sosta aiuterà il Napoli? Si dice spesso che Spalletti parte bene e poi si fa condizionare dalle pause delle proprie squadre. Se fosse vera questa cosa, allora la sosta dovrebbe far bene al Napoli. Certo è un peccato che questo campionato si interrompa con gli azzurri in ascesa e le altre in calo".