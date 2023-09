Napoli appagato? Costacurta: "Una sciocchezza! Quando vinci hai ancor più fame..."

Nelle ultime due giornate di campionato, il Napoli è parso molto lontano da quello che nella scorsa stagione ha conquistato lo scudetto

Nelle ultime due giornate di campionato, il Napoli è parso molto lontano da quello che nella scorsa stagione ha conquistato lo scudetto con largo anticipo. Tra le tante chiacchiere di questi giorni attorno alla formazione partenopea, c'è anche quella sulla possibile perdita di motivazioni dopo la conquista del tricolore.

Un dubbio che però non ha l'ex difensore e ora opinionista Alessandro Costacurta, come evidenziato in un'intervista a Il Mattino: "Che sciocchezza! Quando vinci, vuoi subito rivincere un'altra volta. Non mi è mai capitato, in tanti anni, di alzare un trofeo e di non voler fare di tutto per ripetermi. Quella della motivazione è una cosa che non mi ha mai convinto: chi va in campo, vuole sempre vincere".