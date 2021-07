Napoli femminile, l'ex allenatore era a Dimaro: "Una scelta tattica sarebbe assurda con Osimhen"

Giuseppe Marino, ex allenatore Napoli Femminile che ha seguito gli azzurri a Dimaro, parla a Marte Sport Live: “Mi identifico in Bielsa e Zeman, che allenano dove c’è l’ispirazione. Spalletti ha un gioco più verticale? L’ho notato, abbiamo un allenatore pragmatico, vuole cucire al Napoli il vestito più adatto. Con un attaccante come Osimhen sarebbe assurdo giocare in orizzontale. Speriamo che gli automatismi vengano assorbiti il prima possibile, anche se quando una squadra gioca in determinato modo è difficile togliere certi concetti. La squadra è serena così come anche lo staff, quando c’è stata anche la dirigenza c’era un bel clima. Bisogna mettere un punto ai problemi del passato perché altrimenti si portano dietro scorie continue. Credo che noi tifosi in primis dobbiamo mettere in condizione lo staff del Napoli di lavorare e dobbiamo far stare tranquillo il tecnico e vedere ciò che si riesce a fare. A centrocampo serve un giocatore più completo di Bakayoko, difficile trovare giocatori alla Allan ma spero che il club lo trovi”.