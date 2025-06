Napoli-Musah, il milanista Pellegatti: “Conte va matto per corsa, forza ed energia”

Il Napoli è molto vicino all'acquisto di Yunus Musah, centrocampista del Milan, per una cifra intorno ai 25mln. Un profilo voluto fortemente da Antonio Conte e che provò a far acquistare al Napoli già la scorsa estate. Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ne ha parlato nel corso del suo editoriale per Milanews:

"A Napoli sembrano aver messo gli occhi su Musah, un americano più caro del Golden Opulence Sundae, il gelato dal prezzo più salato al mondo, servito al Serendipity 3 di New York. Coppa composta da tre palle di gelato di vaniglia del Madagascar infuso con Vaniglia del Madagascar e foglia d’oro commestibile di 23k. Costo 1000 DOLLARI. L’americano del Milan vale 25 milioni di euro. E’ composto da corsa, forza, energia, gusti per il quale Conte va matto".