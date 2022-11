Napoli nel segno di Kvara, Osimhen e Lobotka. Scalvini: "E Kim in fase difensiva no?"

Parla così Giorgio Scalvini, giovane rivelazione dell'Atalanta, nell'intervista a La Gazzetta dello Spor

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Klopp ha detto che oggi il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa? Lo dicono i numeri, non solo Klopp. Bisogna cercare di metterli in difficoltà, studiando le loro caratteristiche". Parla così Giorgio Scalvini, giovane rivelazione dell'Atalanta, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro, come tutti, possono avere difficoltà. Su quelle punteremo per provare a fargli male".

Il loro giocatore chiave: Lobotka, Kvara o Osimhen? "E Kim in fase difensiva no?", la contro-domanda con cui Scalvini sottolinea l'importanza del difensore nell'economia del gioco di Spalletti. Sabato, alle 18, parola al campo con la sfida Atalanta-Napoli a Gewiss Stadium.