Napoli su Taylor dell’Ajax, Krol: “Manca un centrocampista come lui”

Ruud Krol, allenatore ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io amo sempre Napoli. Taylor? E’ un giocatore di fantasia, ma è anche molto dinamico, fa spesso assist e sa andare anche in goal. E’ un giovane che però può crescere ancora molto. A Napoli manca un uomo in mezzo al campo che abbia fantasia.

Buongiorno? Lo pensavo già ai tempi del Toro che fosse forte, con Rrahmani sta facendo benissimo. E’ giovane, ma è già forte e può crescere ancora molto soprattutto con Conte.

Zirkzee? Per me è più un 9 e mezzo, gioca meglio dietro una punta, non lo vedo come centravanti. Al Manchester sta trovando difficoltà, ma è normale perchè per lui la Premier è un campionato nuovo. Deve migliorare soltanto in zona goal”.