Nazionali africane scelte di Serie B, Mikel esplode: "Va*******o, non siamo la seconda scelta!"

John Obi Mikel, ex centrocampista nigeriano del Chelsea, non ha usato giri di parole per chi considera le Nazionali africane scelte di Serie B. Infatti, nel suo podcast 'The Obi One', il 37enne ha raccontato come alcuni giocatori africani preferiscano di gran lunga giocare per Rappresentative più blasonate, come Inghilterra e Francia.

Il racconto. "Quando ero al Chelsea, la federazione calcistica nigeriana mi ha chiesto: 'Puoi provare a convincerli a giocare per il loro Paese?' Prima con i giocatori, poi con i loro genitori. E ho detto loro: 'Venite dalla Nigeria, vostra madre e vostro padre sono di lì, perché non rappresentate il vostro Paese?'. E la risposta è stata: 'No, vogliamo rappresentare l'Inghilterra o la Francia'. Una scelta ben poco approvata da Mikel che a questo punto non ci ha più visto e si è scagliato contro chi generalmente aspetta una determinata età nella speranza di essere convocato per una squadra europea, piuttosto che rappresentare un Paese africano".

La bordata. "Aspettano, aspettano e quando arrivano a 25-26 anni e non vengono convocati dall'Inghilterra, allora chiamano la Nigeria o il Camerun. E così noi siamo la seconda scelta. Non dovremmo essere trattati così, non siamo una seconda scelta. Dovreste essere orgogliosi delle vostre radici africane e di rappresentare il vostro Paese. Voglio che i migliori giochino in Africa. Se si prende una decisione, bisogna mantenerla, sedersi e aspettare, ma non aspettare fino a 29 o 30 anni, quando non si è più al meglio. Va*******o, amico!", la chiosa del nigeriano.