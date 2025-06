Ndoye-Beukema, Gautieri controcorrente: "Giusti gli 80mln chiesti dal Bologna"

Lang, Nunez, la questione portiere. Tanti nomi in ballo. Su Radioclub91 è intervenuto l’allenatore ed ex azzurro, Carmine Gautieri, che ha commentato le mosse di mercato del Napoli: “Sul discorso degli esterni il Napoli sta lavorando bene. Lang è un giocatore rompe gli equilibri, perfetto per il 4-3-3, ha piedi invertiti e quindi può essere molto prezioso tatticamente. Chiesa negli ultimi 2 anni si è un po’ perso ma in una piazza come Napoli può fare molto bene. Ndoye e Beukema sono due giocatori che quest’anno hanno reso al massimo, gli 80 milioni chiesti dal Bologna sono anche una cifra giusta secondo me.

Nella girandola di panchine ci guadagna Lotito con Maurizio Sarri, bravo a valorizzare anche tanti giovani, oltre a essere un allenatore forte. Un’altra scelta che vedo bene è Gasperini alla Roma. I giallorossi avevano bisogno di un allenatore con le sue caratteristiche per dare una svolta. Anche la scelta di Juric all’Atalanta mi sembra giusta, è in continuità col progetto tecnico del club. Tutti gli allenatori mi hanno dato qualcosa, ma quello che mi ha segnato sotto tutti gli aspetti è Zeman.

Se il Napoli rinnova Meret non può prendere Milinkovic-Savic, sono entrambi forti e si rischia di creare una rivalità non sana. Osimhen ha tempo per andare in Arabia, secondo me può giocare nel Real Madrid o in un top club d’Europa. Sarebbe una scelta solo per soldi se dovesse accettare l’Al Hilal”.