Nela: "Ancelotti non è a fine ciclo, ma sul ritiro va contro ADL e non è un bel segnale"

Per parlare del turno di campionato è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela.

"Non credo sia la fine del ciclo Ancelotti. Ad inizio stagione avevamo la certezza del Napoli e del suo allenatore, visti i tanti cambi in panchina tra le grandi. Benino nel primo tempo, coi sono giocatori di qualità soprattutto davanti, ma mancando Allan hanno avuto una difficoltà enorme. Non sono riusciti a recuperare palla e ripartire. Fa impressione il numero di gol subiti. Koulibaly e Manolas era considerata la miglior coppia centrale, ma hanno sbagliato molto. E poi ci sono altri giocatori non pervenuti. Ancelotti dice che non condivide il ritiro? Va contro il presidente, non è un bel segnale".