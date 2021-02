Nela: "Non è tutta colpa di Gattuso, ma al Napoli sta mancando organizzazione..."

Sebino Nela, ex Napoli e Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è tutta colpa di Gattuso, ognuno ha le sue. Il Napoli commette molti errori nei singoli, tante scelte sbagliate sia nelle rifiniture che nei movimenti. Ci sono un po' di problemi. Anche l'organizzazione di squadra vista contro il Granada non mi è sembrata un granché. Quanto successo sul secondo gol del Granada è incredibile".