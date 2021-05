Nela non ha dubbi: “Corsa Champions? La gara più difficile è con lo Spezia"

Sebino Nela, ospite di Giochiamo d’Anticipo, in onda su Canale 21, ha detto la sua sulla gara pareggiata dal Napoli contro il Cagliari e ha analizzato la corsa Champions: “Avevo già detto tempo fa che la gara più difficile per il Napoli non era quella con il Cagliari, ma quella di questo sabato contro lo Spezia. Le caratteristiche della squadra di Italiano possono far male agli azzurri. Se i liguri ritrovano la mentalità vista per gran parte della stagione non sarà facile. Con intensità e pressing gli uomini di Italiano possono creare diversi problemi”.