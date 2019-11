Nela sta con ADL: "Giuste le multe uguali per tutti. Ancelotti? Situazione difficile"

Sebino Nela, ex tra le tante anche della Roma, interviene durante Testa Coda in diretta su TMW Radio. Tanti temi trattati: da Balotelli al Napoli, passando per Ronaldo e Milan. Queste le sue parole:

Sul Napoli "Le multe devono essere uguali per tutti e sono giuste perché i calciatori sono dipendenti e devono fare quello che chiede il presidente".

Su Milan-Napoli "Ancelotti si trova a gestire una situazione non semplice. Potrebbero esserci problemi di classifica anche se Milan-Napoli può rilanciare una delle due e affondare l'altra".