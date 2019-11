Nela traccia la strada: "Ancelotti e i leader devono tirare il Napoli fuori da questo periodo"

Sebino Nela, ex difensore azzurro, prova a tracciare la strada per uscite dalla delicata situazione di Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ora deve ritrovare la vittoria. E' un momento delicato, sono successe queste situazioni ad un miliardo di calciatori, in ogni squadra, ma se ne può uscire. Quando hai uno spogliatoio forte, con 3-4-5 calciatori di personalità, loro devono riuscire a trascinarti fuori dai periodi complicati. Serve un allenatore bravo e il Napoli ha il miglior gestore dello spogliatoio per antonomasia. Ma la cosa importante starà nel fatto che i big dovranno tirare fuori il Napoli da questa situazione".