Nesti: "Il Napoli meritava di più con la Lazio, ma ha perso per propri errori"

Il giornalista Carlo Nesti, durante il microfono aperto di Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori: "Gattuso ha il problema di far capire ai giocatori che le prestazioni contano se c'è anche la testa. Altrimenti ci sarà sempre il problema. Con la Lazio il Napoli avrebbe meritato di più ma ha perso per errori suoi. De Laurentiis deve andare avanti per la strada migliore, c'è una Champions da giocare e una squadra che sta mostrando prestazioni in crescendo".