Ngonge: "Impressionato dall'amore per il calcio di Napoli! In altre città non c'è"

Oggi in esclusiva ai microfoni di CRC è intervenuto il calciatore azzurro Cyril Ngonge. Di seguito le sue parole in merito alla città: "Di Napoli mi ha impressionato l'amore per il calcio. Lo senti sempre, ma quando lo vivi da vicino è ancora più straordinario. La passione di tutte queste persone è incredibile, non lo vedi in altre città.

Sono andato al Murales di Maradona, ho girato un po' la città: è una città che vive e questo mi piace tanto. Mi piace anche andare in giro ed essere vicino ai tifosi. Quando sono in famiglia o con gli amici, passeggio per la città".