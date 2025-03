Nicolato approva: “Questo scambio tra Napoli e Inter sarebbe intelligente”

L'ex commissario tecnico dell'Under 21 italiana, Paolo Nicolato, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato anche dell'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, che in queste settimane è accostato all'Inter nell'ambito di un possibile scambio con Davide Frattesi.

E' perfetto in un sistema a due punte? "Con me giocava così. Si muoveva con libertà dietro alla prima punta. A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo pure come falso nueve va benissimo. In un calcio manovrato, di possesso, di combinazioni, lui è fortissimo. Ha tecnica, capisce il gioco e le giocate".

Come lo vedrebbe nel 3-5-2 di Inzaghi? "Bene. Andrebbe a completare il parco attaccanti dell'Inter. Davanti i nerazzurri sono fortissimi, ma forse Raspadori andrebbe a completare la squadra: la rosa attuale un giocatore come lui oggi non ce l'ha".

Lei ha allenato anche Frattesi. "Lui è stato uno dei giocatori più importanti per la mia carriera, in particolare in Nazionale. L'ho avuto tanti anni, dall'Under 18, all'Under 21. Mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Parliamo di una mezzala di grande inserimento e gamba, uno che segna con continuità grazie alle sue caratteristiche. E' un ragazzo splendido su cui puoi appoggiarti. Stai sicuro che ti dà sempre il 100%. Il suo entusiasmo, la sua voglia di fare sempre tutto, quella di esprimersi, Frattesi è uno dei giocatori a cui mi sono legato di più nei miei anni in Nazionale".

Un eventuale scambio Raspadori-Frattesi a chi converrebbe di più? "Io credo che potrebbe essere uno scambio intelligente".