Novellino: “C’è un giocatore che potrebbe creare tanti problemi all’Atalanta”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore, tra le altre, del Milan ed ex allenatore del Napoli.

Quale avversaria preferirebbe per il Napoli?

“Per interesse credo sia meglio incontrare una squadra straniera, piuttosto che un’italiana. Mi piacerebbe, infatti, che le squadre italiane andassero tutte avanti, per confermare l’appetibilità di un campionato che giova della grande stagione del Napoli. C’è la possibilità per le italiane di arrivare in fondo. Il Milan ha fatto una grande partita su un campo difficilissimo. Anche l’Inter ha fornito una grande prestazione all’andata, e dovrà confermarsi in Portogallo”.

Che sfida sarà tra Napoli ed Atalanta?