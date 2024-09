Novellino: "Cagliari? Mi aspetto una grande partita contro il Napoli"

Walter Novellino, ex allenatore di Napoli, Venezia e Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoCagliari.net: "Contro il Napoli i rossoblù faranno una grandissima partita: certamente incontreranno un avversario temibilissimo con delle enormi potenzialità, ma si giocherà a Cagliari e, ovviamente, si partirà da 0-0, come ripeteva sempre il mio vecchio allenatore Nils Liedholm.

Gli azzurri hanno dalla loro parte la qualità dell’organico, ma i cagliaritani sanno stare in campo, sanno lottare e sanno sacrificarsi. Per cui ribadisco che domenica tireranno fuori una prestazione maiuscola.

Che tipo di gara farà il Cagliari? Credo che la pressione dei rossoblù dovrà essere sostenuta ma equilibrata. Non eccessiva, insomma, perché contro le squadre della caratura tecnica del Napoli esercitare una pressione alta troppo intensa e arrembante può rivelarsi un boomerang: i palleggiatori avversari, infatti, possono aggirare il tuo pressing con la loro trama di passaggi e metterti in seria difficoltà. Per cui il Cagliari dovrà anche saper rispettare una formazione attrezzata come quella campana".