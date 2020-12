Novellino: "Gattuso sta presentando una squadra vera e combattiva, ma occhio alla Samp"

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso vede i giocatori più spesso, riesce a fare le cose che vuole. Sono convinto che il Napoli possa lottare per il campionato. La Samp è una squadra organizzata, bisogna stare attenti a non concedere spazi. Giocherà Ramirez come sotto punta, Gattuso la starà preparando bene. Zielinski viene dall'infortunio, è stato fuori parecchio tempo. E' l'uomo dell'ultimo passaggio. Non dimentichiamo anche Insigne, Gattuso è riuscito a presentare una squadra vera, combattiva, tatticamente e tecnicamente fortissima".