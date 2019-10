Novellino: "Insigne dovrà sfruttare la fiducia di Mancini per tornare grande anche col Napoli"

L'ex allenatore del Napoli, Walter Novellino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Insigne merita di ripartire alla grande con la Nazionale. Ci sta qualche difficoltà ad inizio stagione, ma la fiducia di Mancini è un segnale importante, un'energia positiva che lui dovrà essere bravo a sfruttare per tornare a fare grandi cose anche col Napoli. Ruolo? Non vedo grandi differenze, è un giocatore di grande qualità e può esprimersi bene ovunque, anche come sottopunta senza dare riferimenti agli avversari. L'unica attenzione è nei comportanti con l'allenatore. Ancelotti è bravo e farà di tutto per metterlo in condizione di far bene".