Oddo: "Ecco perché Ancelotti è un top. Di Lorenzo? Come me in un aspetto"

E' il compleanno di Carlo Ancelotti, e di persone che vorrebbero fare gli auguri all'allenatore azzurro ce ne sono a bizzeffe, vista la sua carriera. Anche Massimo Oddo, suo ex calciatore al Milan, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è un grande allenatore, sia dal punto di vista umano che tecnico. Sappiamo che gli allenatori devono avere diverse capacità, come la gestione del gruppo, della società, dei tifosi e dei media, e lui è uno di quelli allenatori top sotto quest'aspetto. Di Lorenzo come me? Il paragone ci può stare perché lui è un terzino di spinta. Ci somigliamo per quel che concerne la fase offensiva".