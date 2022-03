On. Quagliariello: "Rifletteremo su iniziative parlamentari per lo striscione dei veronesi"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente Club Napoli Parlamento.

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente Club Napoli Parlamento: "Striscione contro Napoli? Il calcio non può mai essere evasione dalla realtà o dalla legge. Quello striscione è un atto eversivo nei confronti del buonsenso, dell'intelligenza, della realtà e della legge, dovrebbe trovare una sua punizione in ambito calcistico. Ogni giorno vediamo immagini raccapriccianti e cose mai viste, c'è una situazione che potrebbe deflagrare e anche in qualche modo interessarci ancor più direttamente. C'è dolore immenso, ci sono uomini e donne che pagano con la vita.

Iniziative parlamentari? Qualche volta ne abbiamo prese, nel caso ci rifletterò anche con i colleghi, domani ho un appuntamento con Sandro Ruotolo. Dobbiamo evitare che siano mera testimonianza, dobbiamo far capire che se si fa qualcosa si arriva a delle conseguenze. Spingere il Governo ad andare in fondo a questa vicenda forse è un po' un nostro dovere. A volte pecchiamo, come napoletani: ci sentiamo superiori, lasciamo perdere e scrolliamo le spalle. Invece in questi anni c'è la stessa radice di inciviltà che porta a fischiare Koulibaly. Dovremmo mettere da parte il nostro senso di superiorità culturale".