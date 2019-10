Onofri assolve Lozano: "Serve un periodo di ambientamento, ama giocare nel ruolo di Insigne"

L'ex giocatore Claudio Onofri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento in casa azzurra ed in particolare sull'avvio di stagione di Lozano: "Chiaro che quando si spendono tanti soldi tutti poi si aspettano immediatamente un rendimento che Lozano al momento non sta dando, anche se partecipò alla grande nella trasferta di Torino contro la Juve. Lui non è precisamente un'ala destra, ci ha giocato in nazionale e con il Pachuca, lui principalmente è un esterno dove ha giocato Insigne domenica. Non è uno che va sul fondo e crossa, è un giocatore che preferisce avvantaggiarsi della sovrapposizione del terzino da sinistra, entrare dentro, scambiare e concludere. Lui ha giocato anche seconda punta o a volte anche dietro la prima punta. Ci sono dei momenti in cui magari, come adesso, la squadra non lo aiuta, fermo restano che c'è un periodo di ambientamento in una realtà diversa come quella italiana".