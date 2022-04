Onofri difende Spalletti: "Come si fa a parlare di delusione? E ad Empoli errori singoli..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore, talent scout ed opinionista Claudio Onofri

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore, talent scout ed opinionista Claudio Onofri: "Ci sta la delusione della tifoseria per non essere in corsa per lo Scudetto fino alla fine. Definire deludente il campionato del Napoli decisamente no, non me la sento proprio. Ad Empoli ci sono stati errori singoli, l'architettura dell'allenatore non c'entra niente e se rimani sul 2-1 la gara finisce così. Il terzo gol poi arriva perché ti fai prendere dalla rabbia per rimontare, poi c'è anche il passaggio incredibile di Bajrami. Lanciare senza giocare dal basso? Dopo rinunci e ti schiacci e ti dicono che ti sei abbassato. Il punto è l'errore sul 2-1, che manda in tilt la squadra, l'errore pesantissimo è di Meret".