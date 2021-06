Onofri elogia Lozano: "Perfetto per il 4-2-3-1, può giocare bene in due ruoli"

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano può giocare a destra e a sinistra con eguali prestazioni perché quando gioca a destra ha anche la capacità di essere il Callejon vecchia maniera: quando arriva il cross dall'altro lato sa infilarsi, ha il tempo giusto per staccare, fare il terzo tempo o anticipare coi piedi. Ma starebbe bene anche dall'altro lato perché sa dribblare, rientrare, calciare. Il 4-2-3-1 è perfetto per lui, poi è chiaro che sono i movimenti a determinare i moduli".