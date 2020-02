Onofri esalta Mertens: "E' straordinario. E' un simbolo per l'intera città"

L'ex calciatore Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Dries Mertens: "Oltre alla sua bravura tecnica lui è diventato un simbolo per Napoli. Lui è molto attaccato alla maglia e alla città. È un giocatore straordinario e il gol contro il Cagliari non è un gol che possono fare in tanti. Mi è sempre piaciuto da quando è arrivato a Napoli. Si è sempre identificato con la maglia del Napoli e darebbe un forte segnale di attaccamento alla squadra.