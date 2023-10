Onofri: "Il matrimonio fa fare un altro passo in avanti a Kvara, può essere determinante"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, osservatore

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, osservatore: "Sposarsi in età giovane può essere determinante per un calciatore giovane, soprattutto quando sei al centro dei riflettori come Kvaratskhelia. E' un passo importante, che psicologicamente ti dà tranquillità. E poi avere una moglie serena, che ti trasmette tranquillità, fa davvero la differenza. Poi per il resto, in campo ci va lui (ride ndr)!

Garcia-Napoli? Dopo un'annata come quella dello scorso anno, dovevi sapere che ci sarebbero state delle difficoltà. E poi ci sono squadre che si sono rinforzate, quindi non sarebbe stata a priori un'altra passeggiata. Copiare quanto fatto da Spalletti è difficile, non è una cosa scontata. L'anno scorso si rasentava la perfezione in ambedue le fasi. Bisogna dare il tempo necessario all'allenatore che ci sia una conferma della scelta che hai fatto. Per me ADL ha sbagliato a voler già esonerare Garcia. Quando fai una scelta così importante e rischiosa, bisogna coltivarla e aspettarla. E poi nella prima parte della preparazione, il Napoli ha sempre provato a ricalcare quanto fatto da Spalletti, senza riuscirci benissimo. Se tu noti all'interno del contesto che c'è una trama in crescita, devi avere pazienza. I cambi di allenatore in fretta, non lo so... Resto sempre molto scettico".