Onofri: "Il problema del Genoa è il gol, ma ha messo in difficoltà la Juve. McTominay? Non è in calo"

vedi letture

L’allenatore e commentatore Dazn Claudio Onofri a Radio Marte, nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Il Napoli è chiaramente favorito sul Genoa per la gara di domenica, specie se i liguri giocheranno come nella gara con la Lazio. In verità nelle prime partite la squadra di Vieira ha dato fastidio a squadre come Juventus, Como e Bologna, non mostrando un calcio spettacolare ma attraverso una continua aggressività nella caccia e nel recupero del pallone.

Il problema del Genoa in questo momento è il gol, Colombo sta deludendo e si fa fatica a produrre occasioni da rete. La speranza per i rossoblù e che ritrovino le prestazioni di inizio stagione. McTominay per me non è in crisi di rendimento, svolge un altro lavoro e poi non si possono trarre indicazioni definitive dopo 6-7 partite ufficiali, specie su un calciatore della classe e della forza dello scozzese, che ha dimostrato già di essere determinante per il Napoli. Tra l’altro la squadra mi ha sorpreso in qualche modo, perché Conte, che è un grandissimo allenatore, è meno integralista del passato e ormai negli ultimi tempi propone un gioco dominante, con trame offensive e capace di valorizzare i calciatori a disposizione”.