Jacobelli: “Conte può variare sistema e uomini, qui risiede la forza del Napoli"
Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli: "Jacobelli: “Il Napoli può variare il sistema di gioco nel corso della stagione, qui risiede la forza del Napoli. Perché la campagna acquisti ha permesso di mettere a disposizione di Conte un organico altamente qualitativo e quantitativo. E dal punto di vista tattico c’è la possibilità da parte dell’allenatore di variare la squadra anche a seconda delle caratteristiche degli avversari.
Neres non mi stupisce, è in progresso, quindi l’ipotesi di vederlo domenica dal 1’ ci sta tutta. Così come la centralità del ruolo di McTominay, sebbene l’arrivo di De Bruyne abbia determinato un cambiamento delle funzioni e della posizione dello stesso scozzese. Ma rimane un giocatore di fondamentale importanza nello scacchiere di Conte”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
