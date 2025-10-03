Podcast Braglia: "Napoli squadra più europea che italiana, l'esperienza Champions servirà"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio.

Juventus-Milan, il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino: come vede questa sfida?

"La differenza sono le certezze del Milan e i dubbi della Juve. C'è entusiasmo da parte del Milan, questa partita credo dia anche un indirizzo di quale sarà il campionato del Milan. Se la Juventus dovesse perdere, non andrebbe proprio bene. Se perdi contro il Milan ci sarebbe un contraccolpo psicologico che si ripercuoterebbe sulle prossime altrettanto dure settimane".

Da una parte Modric, dall'altra Yildiz:

"Sono due ruoli diversi però. Per me in questa partita vince Yildiz, come prestazione. Perché ci sarà una marcatura asfissiante sul milanista, per non farlo ragionare. Detto questo Yildiz deve diventare come Modric ancora".

Si aspetta Leao dall'inizio?

"No, diventerebbe troppo rischioso in un Milan che ha solo due traguardi".

Che succede alla Roma?

"Per me la Roma è una delle favorite per vincere il campionato, lo confermo. Oggi contano i risultati, perchè da lì si crea entusiasmo. Da qui costruisci le vittorie future. Le capace di Gasperini e la malleabilità del tecnico vincerà su tutte le negatività".

Cosa deve fare Conte per ritrovare il vero McTominay?

"Il Napoli farà esperienza per la Champions. E' una squadra più europea che italiana, ma servirà tutta questa esperienza per poter puntare a un obiettivo prestigioso come la Champions".