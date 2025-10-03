Il doppio ex Policano: "Il Napoli deve stare attento, il Genoa farà di tutto per dare un segnale"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Genoa Roberto Policano: “Il Napoli è partito bene, nonostante la sconfitta in casa del Milan. I rossoneri hanno fatto una grande prestazione. Il club azzurro ha fatto un grande mercato, ha una rosa ampia che rende competitiva la squadra per tutte le competizioni, soprattutto in campionato.

Lucca? Pensavo che poteva soffrire un po’ il cambio di squadra, passare in un club importante con un grande allenatore. Le sue qualità non sono quelle di Lukaku ma può dire la sua. De Bruyne non ha nulla da imparare e non gli manca niente. Forse a Manchester aveva perso un po’ di voglia e un po’ di fame. A Napoli può ritrovarla e da come ha parlato è pronto anche a far crescere anche gli altri. Lui può giocare in ogni posizione del centrocampo.

Napoli e Genoa: i miei ricordi sono legati all’inizio e alla fine della carriera. Due tifoserie molto attaccate alla squadra. Forse a Napoli potevo fare un po’ di più, ma ho sempre dato il massimo. Sono sicuro che il Genoa proverà a reagire, ma con la Lazio ho visto una squadra apatica e che non lotta. È un periodo no, ma faranno di tutto per dare un segnale e il Napoli deve stare attento”.