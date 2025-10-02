Video Hernanes: “Il Napoli non funziona, ha vinto con due lampi! Non guardate solo il risultato…”

Hernanes, ex centrocampista di Inter e Lazio tra le altre, ha commentato sui propri canali social il successo del Napoli contro lo Sporting Lisbona: “Io tifo il Napoli di più di molti tifosi. Ovviamente il mio tifo non è appassionato ma ragionato perchè voglio vedere le squadre italiane far bene. Voglio vedere De Bruyne fare le stesse prodezze che faceva al Manchester City. Guardavo Barcellona-PSG, poi ho visto gli highlights di Napoli-Sporting e ho visto due assist di De Bruyne.

Ho esultato pensando che il Napoli avesse trovato la soluzione. Ho visto la partita e ho visto le stesse cose: passaggi corti, inutili e poi McTominay…il miglior giocatore del Napoli dell’anno scorso è sparito. Gioca fuori ruolo, la squadra è stravolta. Il Napoli ha vinto grazie a lampi di De Bruyne, poi per il resto ha giocato come sempre. Non guardate solo il risultato, la squadra non funziona”.