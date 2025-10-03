McTominay e Di Lorenzo in difficoltà, Repubblica: "Soffrono per i cambiamenti tattici"

Le novità che più entusiasmano i tifosi in casa Napoli arrivano dalla trequarti in su: le fiammate di De Bruyne e Hojlund hanno cambiato volto della squadra. L’edizione odierna di Repubblica analizza così il momento degli azzurri dopo il successo di mercoledì sera contro lo Sporting: "Due assist per il fuoriclasse belga, omaggiato dal Maradona con una standing ovation da 50 mila persone, e due gol per il giovane bomber danese, chiamato a colmare l’assenza pesantissima di Lukaku".

Il quotidiano aggiunge che, se davanti il Napoli sembra aver trovato nuove armi, in mezzo al campo e in difesa si apre una sfida altrettanto delicata. Conte deve ora riuscire a reinserire la vecchia guardia in un progetto che sta virando verso una nuova identità. Tra i più in difficoltà McTominay e Di Lorenzo, che più di altri hanno sofferto l’impatto del cambiamento. La ricerca di un equilibrio resta il tema centrale della stagione.